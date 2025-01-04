نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حضر ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نهائي بطولة "كأس الخليج العربي" التي تستضيفها بلاده في نسختها الـ26.

وتواجد ولي العهد الكويتي في مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي، السبت، لمتابعة المباراة النهائية بين المنتخبين البحريني والعُماني.

قبل إطلاق صافرة بداية المباراة، حرص الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على تكريم لاعبين خليجيين سابقين، هم: الإماراتي إسماعيل مطر والبحريني طلال يوسف والسعودي محمد عبد الجواد والعراقي حسين سعيد، والقطري مبارك مصطفى والعُماني علي الحبسي واليمني أنور السروري.

وأظهرت لقطات مصورة مصافحة ولي العهد للاعبين السابقين، الذي سبق لبعضهم الفوز بلقب البطولة، والحديث معهم، مما أثار تفاعلاً.