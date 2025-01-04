دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الهدف الأول لنيوكاسل يونايتد في مرمى توتنهام هوتسبير جدلاً، خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 7 من زمن المباراة، وعندما كانت الكرة بحوزة فريق "السبيرز"، أرسل اللاعب لوكاس بيرجفال الكرة للأمام، قبل أن ترتطم بيد لاعب فريق "الماكبايس"، جويلينتون.

على أثر لمسة اليد، أصبحت الكرة بأقدام لاعبي نيوكاسل يونايتد، مما سمح لهم بصنع الفرصة وترجمتها إلى هدفٍ عبر اللاعب أنتوني غوردون.

وعلّق حساب رسمي يتبع لهيئة التحكيم "PGMOL"، المسؤولة عن الحكام بإنجلترا، في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على هذه الحالة التحكيمية الجدلية، قائلاً: "أكدت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) احتساب الهدف".

وأضاف: "وذلك بعد التحقق من وجود لمسة يد محتملة على جويلينتون أثناء بناء الهجمة، واُعتبر أن ذراع اللاعب كانت بجانبه (جانب جسده) في وضع طبيعي، وأن الاصطدام كان عرضياً".

وفاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، في الجولة الـ20 من مسابقة البريميرليغ.