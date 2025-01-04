ماذا قال إبراهيموفيتش عن "تطور" كرة القدم في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ميلان على نظيره يوفنتوس بهدفين لواحد في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.

وتحدّث زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان السابق والّذي يتولى منصب المستشار الإداري في النادي خلال الوقت الحالي، حول استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة.

وقال إبراهيموفيتش لقناة "SSC" السعودية قبل انطلاق مباراة ناديي ميلان ويوفنتوس: "نحن سعداء بأن نتواجد هنا، نشعر بترحيب وحفاوة هنا، كلّ شيء كان جيداً جداً، هدفنا الفوز (أمام يوفنتوس) والوصول للنهائي، هذه المرة الثانية لي في السعودية، ونتمنى أن نقدم ما يريده جماهيرنا".

وأضاف: "اللاعبون مستعدون للعب ولديهم تركيز كبير، عندما تكون لاعباً للميلان تحت ضغط كبير، تلعب من أجل الألقاب وتاريخ النادي يفرض عليك ذلك، نحن نريد من المشجعين أن يستمتعوا بالمباراة ونعمل على إسعادهم وعلى إظهار ما جئنا من أجله".

وحول كرة القدم السعودية، قال زلاتان إبراهيموفيتش: "الآن أنا مركز على عملي الجديد، عندما كنتُ لاعباً لا أعلم ما إذا مُنحت الفرصة للعب في السعودية، لكن ما أراه أن هناك شغف كبير عند الجماهير (السعودية) لكرة القدم، هناك عادات وتقاليد كروية عريقة ويحاولون تقديم أموراً جديدة في جلب الكثير من الاهتمام لكرة القدم هنا في السعودية".

وأكمل النجم السويدي السابق، الذي اعتزل كرة القدم في صيف 2023: "لم أعد ألعب في الوقت الجاري، ولكن كان مثيراً لو لعبتُ في الدوري السعودي".