نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدثت واقعة طريفة بين جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق، وغاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، على هامش مباراة الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

قبل إطلاق صافرة البداية، شُوهد كاراغر وبيده أداة تُعرف باسم "كريك"، للقيام بإزالة الثلوج من أرض ملعب "أنفيلد"، في حين قام نيفيل بإعادة الثلوج ذاتها للمستطيل الأخضر، على سبيل الدعابة.

وكانت مباراة "الريدز" و "الشياطين الحمر" مُهددة بالتأجيل إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأتي هذه المباراة في الجولة الـ20 من مسابقة البريميرليغ، ويحتل لاعبو أرني سلوت صدارة سلم الترتيب برصيد 45 نقطة بينما يقع لاعبو روبين أموريم في المركز الـ14 بـ22 نقطة.