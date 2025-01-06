نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتضن ملعب المملكة أرينا مواجهة من العيار الثقيل بين نادي الهلال ومنافسه الاتحاد، الثلاثاء المقبل، عند الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت دبي)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد فرض سيطرته في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، إذ حقق الفوز في جميعها.

ويعد نادي الهلال ثاني أكثر فريق فوزًا بلقب البطولة بواقع 11 مرة، بينما حقق فريق "النمور" اللقب 9 مرات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم الكلاسيكو السعودي لصالحه، فما رأيك؟