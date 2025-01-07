طريقة احتفال إمام عاشور بهدفه في الدوري المصري تثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل إمام عاشور هدفًا، ساهم من خلاله في فوز النادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 0/2، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

وجاء هدف عاشور عند الدقيقة 50 من زمن المباراة، إذ انفرد بمرمى المنافس ثم وضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية.

واحتفل إمام عاشور بهدفه بطريقة أثارت جدلاً، إذ أخرج بالون باللون الأبيض من جَواربه، وقام بنفخه، قبل أن يدهسه بقدمه.

ووصل اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 5 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.