نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلّبه على نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين.

وكان فريق "النيراتزوري" تقدم بالنتيجة أولاً عبر لاوتارو مارتينيز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من زمن الشوط الأول 45+، وأضاف مهدي طارمي الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

ونجح فريق "الروسونيري" في قلب الطاولة على منافسه، إذ سجّل ثلاثية بأقدام ثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام في الدقائق 52 و80 و90+.

وظفر ميلان بلقب البطولة، التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، للمرة الثامنة على مر تاريخ النادي.