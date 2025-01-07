دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الآسيوي، الثلاثاء، عن مواعيد نهائيات كأس آسيا والملاعب التي ستحتضنها في عام 2027.

وتقرر أن تنطلق مباريات بطولة القارة الصفراء، بمشاركة 24 منتخباً، في 7 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتّى 5 فبراير/ شباط.

وتستضيف 3 مدن سعودية، العاصمة الرياض وجدة والخبر، المنافسات في 8 ملاعب، هي:

-استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

-استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

-استاد جديد في الخبر.

-استاد جامعة الإمام محمد بن سعود.

-استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

-استاد جامعة الملك سعود.

-المملكة أرينا.

-ملعب نادي الشباب.

وكان 18 منتخباً قد ضمنوا تأهلم للبطولة بنسختها الـ19، هم: السعودية (البلد المستضيف)، إندونيسيا، كوريا الشمالية، الأردن، البحرين، الصين، الكويت، قيرغيزستان، أستراليا، العراق، أوزبكستان، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، قطر، الإمارات، عُمان، المنتخب الفلسطيني، في حين تبقى 6 مقاعد يتنافس عليها 24 منتخباً في المرحلة النهائية من التصفيات.