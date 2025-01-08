أول تعليق من جيسوس على خروج الهلال من كأس الملك السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق المدير الفني للهلال جورجي جيسوس على خروج النادي من الدور ربع النهائي في كأس الملك السعودي، بعد الخسارة من الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2/2.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي بعد المباراة، الثلاثاء: "لقد كانت مباراة كبيرة بين فريقين كبار، من وجهة نظري هما الأفضل في الوقت الحالي على مستوى الكرة السعودية، الجودة عالية في المباراة، الإمكانيات كانت عالية من الناحية التكتيكية والفردية والجماعية لكل فريق، وبرز لاعبون كثر على الصعيد الفردي، من بينهم بنزيما".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أضعنا فرص بالمباراة، فرصنا كانت أكثر وضوحاً وأخطر على المرمى، في الوقت الذي تلقينا هدف التعادل، كانا الفريقان مرهقين، وبالتزامن مع خروج سالم الدوسري من الملعب، كنا نلعب بلاعب ناقص، حينها جاء هدف التعادل، لم نخرج من الملعب منهزمين، بل تمّ اللجوء لركلات الترجيح".

وتابع: "في المرات السابقة كنا نتفوق في ركلات الترجيح لكن هذه المرة ابتسم الحظ للاتحاد، نتيجة لم تعكس ما حدث في المستطيل الأخضر، إذ كنا الفريق الأفضل، لكن كان لا بد من خروج أحد الفريقين وبلوغ الآخر للدور نصف النهائي".

وحرص جيسوس على الدفاع عن لاعبه علي البليهي الذي تلقى انتقادات من بعض الجماهير بسبب مستواه في المباراة، إذ قال: "بالمباراة الماضية التي سبقت مواجهة الاتحاد سجل علي البليهي هدفاً وقادنا للفوز، لا أستطيع التعليق على أدائه مع منتخب بلاده، ولكن في الهدفين اللذين دخلا شباكنا لم يتسبب بهما البليهي بشكل مباشر، أنا لستُ هنا لجعل أحد اللاعبين ضحية لما حدث، الفريق ككل لم يستطيع التأهل".