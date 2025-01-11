دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، إن اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا طلب مغادرة صفوف النادي والانتقال لنادٍ آخر.

كان كفاراتسخيليا، الذي يعد واحداً من أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، قد انضم لنادي نابولي في صيف 2022، ويرتبط معه بعقدٍ حتى يونيو/ حزيران 2027.



وفي مؤتمر صحفي، السبت، تحدّث كونتي لوسائل الإعلام، قائلاً: "كفاراتسخيليا قرر الرحيل وتجربة مرحلة جديدة، أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد قضاء 6 أشهر في محاولة إقناع اللاعب بأنه ضمن مشروع الفريق، الآن الإدارة ووكيله سيجدان حلاً".

وأوضح المدرب الإيطالي البالغ من العمر 55 عاماً أنه لا يستطيع أن "يقيد" أي لاعب لا يريد البقاء مع الفريق.

وذكرت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة أن أندية كبرى، من بينها ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ترغب بالظفر بخدمات خفيتشا كفاراتسخيليا.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن المفاوضات جارية بين النادي الباريسي ونظيره نابولي، على أن تكون صفقة انتقال كفاراتسخيليا دائمة ولمدة 5 سنوات.