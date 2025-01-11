دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي برشلونة مع غريمه التقليدي، ريال مدريد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الأحد المقبل، عند الساعة الحادية عشر مساءً (بتوقيت دبي)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويقود المباراة الختامية من البطولة الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو.

في الدور نصف النهائي، تغلّب "الفريق الكتالوني" على نظيره أثلتيك بلباو بهدفين نظيفين، فيما تفوّق فريق "الميرنغي" على منافسه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.

خلال آخر 5 مواجهات بينهما بمختلف المسابقات، فاز نادي ريال مدريد في 3 مباريات مقابل فوزين لنادي برشلونة.

ويعتبر "الفريق الكتالوني" الأكثر فوزاً بلقب البطولة بواقع 14 مرة، بينما حقق فريق "الميرنغي" اللقب 13 مرة.

تختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه حسم لقب كأس السوبر الإسباني في نسخته الـ41، التي تقام في أراضي المملكة العربية السعودية، فما رأيك؟