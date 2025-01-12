دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بيراميدز المصري على نظيره ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

عقب المباراة، قررت بعثة نادي بيراميدز العودة للأراضي المصرية، إلا أنها لم تنجح في ذلك بسبب حادث تعرضت له الطائرة التي كانت تقل البعثة، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

وأفادت بوابة الأهرام أن البعثة عاشت "لحظات عصيبة أثناء رحلة عودتها إلى القاهرة، بعدما اضطرت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق إلى الهبوط اضطرارياً في العاصمة الأنغولية لواندا، عقب ساعتين من الإقلاع، بسبب تقلبات جوية عنيفة أدت إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، وإصابة عدد من أفراد البعثة بحالات إغماء".

وأوضحت بوابة الأهرام أن الرحلة كانت من المتوقع أن تستغرق قرابة 10 ساعات، إلا أن الطائرة تعرضت لمطبات هوائية قوية أثارت حالة من الذعر، ومع تدهور الظروف الجوية، اتخذ طاقم الطائرة قرار العودة إلى مطار لواندا من أجل "ضمان سلامة الجميع".

وسُمح لبعثة نادي بيراميدز بدخول أنغولا مرة أخرى دون تأشيرات جديدة، وتلقى المصابون الرعاية الطبية، قبل أن تقيم البعثة مجدداً في أحد الفنادق.

وأكدت بوابة الأهرام أن إدارة نادي بيراميدز تعمل على التنسيق مع المعنيين وشركة الطيران لضمان سلامة أفراد البعثة وضمان عودتها إلى الأراضي المصرية بأمان.