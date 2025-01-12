نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشبت مشاجرة خلال مباراة ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال، التي أقيمت على أرض استاد الإمارات، الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قام مدافع "الشياطين الحمر"، هاري ماغواير، بإعاقة مهاجم فريق "الغانرز"، كاي هافرتز، داخل الصندوق، ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح الأخير.

حينها، تبادل لاعبو الناديان الكلمات قبل أن يشتبكان بالأيدي، إذ شُوهد غابرييل ماجاليش وهو يدفع ماغواير، في حين قام مانويل أوجارت بنطح هافرتز.

وتدخل طاقم الحكام بقيادة أندرو مادلي لفض الاشتباك، ونال كلّ من هاري ماغواير وغابرييل وهافرتز البطاقة الصفراء.

وكان متوسط ميدان نادي أرسنال، مارتين أوديغارد، قد أهدر ركلة الجزاء، بعد أن تصدى لها حارس مرمى المنافس، ألتاي بايندير.