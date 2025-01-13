دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز على استضافة بلاده لنهائي كأس السوبر الإسباني، الذي فاز فيه نادي برشلونة على غريمه التقليدي، ريال مدريد، بنتيجة 2/5، الأحد.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "نهائي وكلاسيكو رائع يشاهده مئات الملايين حول العالم..سعودية العز محط أنظار العالم".

ردًا على تدوينته، طالب أحد المتابعين الأمير السعودي بالتكفل بصفقة لاعب جناح لنادي الهلال، الذي سبق وأن تولى رئاسة مجلس إدارته.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، مخاطبًا المتابع: "حدّي ويلهامسون ( ومن زمان بعد)..وأنا مشجع الآن مثلي مثلك ولكن أقترح على الإدارة كواحد من الجمهور لامين لأنه مواليد"، موضّحًا أنه سيتكفل بثمن سيارة خاصة للاعب الفريق الكتالوني، لامين يامال، في حال انضمامه لـ"الأزرق الهلالي".

وكتب متابع آخر: "مستحيل يفرطون فيه يا أبو فيصل من سابع المستحيلات"، قبل أن يرد عليه الأمير السعودي، قائلاً: "أكيد الله يسعدك".

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن اقتراح التعاقد مع يامال كان على سبيل الممازحة، إذ قال: "الله يسلمك، ما يمكن يعني واضح أني أمزح وأن اللاعب مستحيل يجي..شرطه الجزائي مليار وعقده ساري مع برشلونة لسنوات وسيكون أفضل لاعب في العالم خلالها".