نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي برشلونة على غريمه التقليدي، ريال مدريد، بنتيجة 2/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الأحد، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتناوب على تسجيل أهداف "الفريق الكتالوني" كلّ من رافينيا (ثنائية) ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و45+ و48 من زمن المباراة.

بينما أحرز كيليان مبابي ورودريغو هدفي فريق "الميرنغي" في الدقيقتين 5 و60.

بهذه النتيجة، حصد برشلونة لقب البطولة بنسختها الـ41، المقامة في أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الـ 15 على مر تاريخ النادي، فيما تجمد رصيد نادي ريال مدريد عند 13 لقبًا.