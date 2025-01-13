دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت الأندية الإنجليزية العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ عززت صفوفها في منتصف الموسم لتحقيق هدفها بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) أو تجنب الهبوط لمصاف الدرجة الأولى.

في ما يلي عرض لأبرز صفقات شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخه الحديث خلال يناير/ كانون الثاني:

لويس دياز

تعاقد ليفربول مع الجناح الكولومبي في عام 2022، وأعاد تنشيط هجوم "الريدز"، إذ ساعد الفريق على المنافسة في مختلف البطولات.

كيران تريبير

وقع نيوكاسل يونايتد مع الظهير الإنجليزي في عام 2022 ضمن الصفقات الأولى تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وساهم في نقل الخبرة إلى زملائه في الفريق.

برونو فيرنانديز

عندما انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2020، كان النادي يعاني من سوء خط الوسط، خاصة بعد إصابة لاعبيه، إلا أن متوسط الميدان البرتغالي لم يحتاج الكثير من الوقت لإثبات نفسه، ففي 6 أشهر فقط، سجّل 12 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

وقد نال جائزة أفضل لاعب في النادي على الرغم من مشاركته في القسم الثاني من الموسم فقط.

فيرجيل فان دايك

في عام 2018، تعرض ليفربول لانتقادات بسبب رسوم صفقة المدافع الهولندي، إلا أن الأخير ردّ على كل المنتقدين، في بدايات ظهوره مع "الريدز".

نجح في تحويل خط دفاع النادي إلى واحد من أقوى خطوط الدفاع في أوروبا، ولعب دورًا أساسيًا في الفوز بلقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا.

أوباميانغ

أنفق أرسنال الكثير من الأموال للظفر بخدمات المهاجم الغابوني في عام 2018، وحقق الأخير نجاحاً كبيراً على الفور، إذ سجّل 10 أهداف في 13 مباراة فقط في أول نصف موسم له.

كما تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح وساديو ماني في موسم 2019/2018، برصيد 22 هدفاً لكل واحد منهم.

لويس سواريز

حينما رحل فرناندو توريس في عام 2011 إلى تشيلسي، خشي مشجعو ليفربول على خط هجوم الفريق، قبل أن يتم التوقيع مع المهاجم الأوروغوياني.

خلال 3 مواسم ونصف قضاها مع "الريدز"، أحرز 82 هدفًا وصنع 31 آخرين.

وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري في موسم 2014/2013.

ومن أبرز الصفقات في "ميركاتو" الشتاء أيضًا: انضمام غاري كاهيل إلى تشيلسي في 2012 وإدين دجيكو إلى مانشستر سيتي في 2011، وشيمس كولمان إلى إيفرتون في 2009 وباتريس إيفرا إلى مانشستر يونايتد في 2006 وجيرمين ديفو إلى توتنهام هوتسبير في 2004.