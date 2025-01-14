"ضربة موجعة" لأرسنال.. الكشف عن طبيعة إصابة غابرييل خيسوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نادي أرسنال عن طبيعة إصابة مهاجمه غابرييل خيسوس، التي تعرض لها خلال مواجهة نادي مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان خيسوس قد أُصيب في ركبته اليسرى عند الدقيقة 40 من زمن المباراة، قبل أن يخرج من أرض الملعب ويدخل زميله رحيم ستيرلينغ بدلاً عنه.

وبعد الخضوع للفحوصات الطبية، قال فريق "الغانرز" أن غابرييل خيسوس يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، على أن يخضع لعمل جراحي في الأيام القليلة المقبلة.

ولم يكشف نادي أرسنال عن مدة غياب خيسوس عن المستطيل الأخضر، لكن تقارير صحفية ذكرت أن غيابه سيمتد حتى نهاية موسم 2025/2024.

في الموسم الحالي، شارك المهاجم البرازيلي (27 عامًا) في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.