مصر.. رسالة من الأهلي إلى بيرسي تاو بعد انتقاله لنادي قطر

نشر الاثنين ، 13 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي قطر القطري عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الاثنين، ضم اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى صفوفه، قادماً من النادي الأهلي المصري.

ونشر النادي الناشط في دوري نجوم قطر فيديو، يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات البالغ من العمر عاماً 30، لعامين ونصف، وعلّق قائلاً: "بـيرسي تـاو قطـراوي".

وحرص فريق "المارد الأحمر" على توجيه رسالة شكر لتاو، إذ كتب حساب النادي: "كتبنا التاريخ معًا..شكرًا لك بيرسي".

وكان بيرسي تاو قد قضى قرابة 3 أعوام ونصف في صفوف النادي الأهلي، إذ انضم إليه في أغسطس/ آب 2021.

ولعب تاو 126 مباراة مع فريق "المارد الأحمر" بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 30 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وحقق مع رفاقه ألقاب عدّة، منها: الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.