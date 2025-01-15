دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرض نادي برينتفورد نتيجة التعادل 2/2 على منافسه مانشستر سيتي، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكانت النتيجة تشير لتقدم فريق "السيتيسينز" بهدفين حتى الدقيقة 82، قبل أن ينجح الفريق المضيف، برينتفورد، بتسجيل هدفين على التوالي بشباك حارس المرمى ستيفان أورتيغا.

وأوضحت لقطة مصورة متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وهو يصرخ خلال حديثه مع الحارس أورتيغا، إذ بدا وكأنه يوجّه له بعض التعليمات، قبل أن يعانقه ويغادر برفقته المستطيل الأخضر.

بعد التعثر أمام نادي برينتفورد، وقع فريق "السيتيسينز" في المركز السادس على سلم ترتيب أندية مسابقة "البريميرليغ" هذا الموسم 2025/2024، برصيد 35 نقطة.