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نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأولى في عام 2025، عندما واجه نادي إنتر ميامي الأمريكي نظيره كلوب أمريكا المكسيكي ودّياً، فجر الأحد.

وكان ميسي قد سجّل هدفاً عند الدقيقة 34 من كرة رأسية، ليساعد في فوز نادي إنتر ميامي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وشهدت المباراة إطلاق جماهير نادي كلوب أمريكا، الحاضر في مدرجات ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، صافرات استهجان ضدّ ليونيل ميسي.

وبعد تسجيل ميسي لهدفه، قام البالغ من العمر 37 عاماً بالاحتفال بطريقة قد أثارت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ احتفل أمام أنظار جماهير المنافس.

وبدا أن ليونيل ميسي أشار للمشجعين بأن منتخب بلاده حقق لقب كأس العالم 3 مرات، وبأن منتخب المكسيك لم ينجح بتحقيقه على الإطلاق.