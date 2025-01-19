نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي مانشستر يونايتد من منافسه برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

خلال المباراة وعند الدقيقة 60، تعرض لاعب فريق "الشياطين الحمر"، نصير مزراوي، لموقف محرج.

كان مزراوي يحاول إبعاد الكرة عن المهاجم كاورو ميتوما، الّتي وصلت للأخير عبر عرضية من زميله داخل الصندوق، إلا أن الظهير المغربي أخفق في ذلك، إذ ارتطم بالقائم وسقط أرضاً، في حين نجح منافسه بوضع الكرة بقدمه في الشباك.

وفي الدقيقة 76، ارتكب حارس نادي مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، خطأً فادحاً، إذ خلال إبعاده للكرة عن مرماه لم يتمكن من الإمساك بها لتصل إلى المهاجم جورجينيو روتر، الذي وضعها في الشباك.

وتلقى الحارس الكاميروني، البالغ من العمر 28 عاماً، انتقادات من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد ارتكابه لهذا الخطأ.

بعد الهزيمة، تجمد رصيد فريق "الشياطين الحمر" عند النقطة 26 في المركز الـ13 على سلم ترتيب مسابقة "البريميرليغ"، فيما وصل برايتون أند هوف ألبيون للنقطة 34 في المركز التاسع.