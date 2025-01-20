دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ميمي الشربيني، الاثنين، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعى فريق "المارد الأحمر" الشربيني، إذ قال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي الشربيني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمعلق الرياضي الشهير، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

5 معلومات ربما لا تعرفها عن ميمي الشربيني، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"

-ولد 26 يوليو/ تموز 1937 في مدينة المنصورة.

-لعب لناديي المصري القاهري والأهلي في مركز خط الدفاع.

-اعتزل لعبة كرة القدم عام 1971.

-مثّل منتخب مصر في 36 مباراة دولية، سجّل خلالها 4 أهداف، وحقق مع رفاقه لقب كأس أمم إفريقيا 1959.

-عمل كمعلق رياضي بعد تعليق حذائه، حتّى بَاتَ واحداً من أبرز الأصوات التي رافقت الجماهير في أبرز المباريات.