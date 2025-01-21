دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن المدير الفني للخليج جورجوس دونيس، راضياً على قرارات الحكم أناستاسيوس سيديروبولس، خلال مواجهة النصر، على أرض ملعب الفريق الأول، الثلاثاء.

ففي الدقيقة 32 من زمن المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب الخليج، سعيد آل حمسل، إذ كان المدافع الأخير ولمس الكرة بيده وأبعدها عن لاعب المنافس، نواف بوشل، أثناء توجهه للمرمى، مانعاً فرصة محققة للتسجيل.

واعترض دونيس على قرار الحكم، قبل أن يقرر الأخير طرد مدرب الخليج نتيجة اعتراضه.

وعقب طرده، فقد جورجوس دونيس أعصابه وانفعل غضباً على الحكم ودخل المستطيل الأخضر وهو يصرخ بقوة، قبل أن يخرجه بعض اللاعبين من الميدان، ليثير تصرفه ضجةً.

وتأتي مواجهة الخليج وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024.