سخر من مكافأة لاعبي المنتخب.. فيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعا

نشر الجمعة ، 28 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر تسريب للمدرب العام لمنتخب مصر، ضياء السيد، يسخر فيه من تقديم 500 دولار للاعبي المتتخب بعد الفوز على ساحل العاح في دوري الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

وتداول مغردون مقطع فيديو للسيد قبل حوار صحفي باللغة الإنجليزية بعد مباراة ساحل العاج، وهو يقول: "شوفت صاحبك بيقول 500 دولار، قولتله انت بتستعبط انت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه".

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر قائلا: "أصل خالد صاحبي من أيام النادي الأهلي"، في إشارة إلى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي.

كابتن ضياء السيد يسخر من مكافأة الـ 500 دولار #منتخب_مصر https://t.co/uwdEi7GKGN

وكان قد رفض لاعبو منتخب مصر مكافأة بقيمة 500 دولار بعد الفوز على ساحل العاج، قبل ا، يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع قيمة الجائزة إلى 1000 دولار حسبما قال الدردنليفي حوار صحفي.

التسريب من قناة الجزيرة للكابتن ضياء السيد في حديثة علي موضوع 500 دولار اقل ما يوصف بعدم الامانه المهنية والاعلامية

وكانت بد بلغت مصر الدور ربع النهائي كلكأس أمم أفريقيا لتضر بموعدا مع المغرب بعد أن تفوقت على ساحل العاج ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.