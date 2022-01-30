نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب المصري على منافسه المغربي بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المُقامة في الكاميرون.

وضمن المنتخب المصري بطاقة التأهل لدور نصف النهائي للبطولة، حيث مباراة حاسمة مرتقبة مع الكاميرون.

وافتتح المغرب المباراة بهدفه المبكر الوحيد من ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال في مرمى الفراعنة من في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل في 53 من شوط المباراة الثاني.

وعزز محمود تريزيجيه تقدم مصر بهدف الفوز الحاسم في الوقت الإضافي.

وشهدت المباراة العديد من الالتحامات القوية، التي كان أبرزها في الدقيقة 76 عندما اشتبك عدد من لاعبي الفريقين. وتلقى بعضهم البطاقات الصفراء، وسط انتقادات لأداء حكم المباراة.