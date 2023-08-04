هشام الكروج ملك ألعاب القوى المغربي.. 25 عامًا ولم يلحقه أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يكن حلم الميداليات الذهبية بعيدًا عن خيال العداء المغربي هشام الكروج إذ إنه موهبة مغربية احترفت منذ الصغر وترك مسيرة لامعة في عالم الرياضة وسباقات المسافات المتوسطة والطويلة في الجري.

حسب موقع اللجنة الأولمبية الدولية ولد هشام الكروج في مدينة بيركان في المغرب في 14 سبتمبر/أيلول عام 1974، وكان مهتما بالرياضة وكرة القدم إلى أن وجد نفسه محبا للعدو.

انضم الكروج إلى المعهد الوطني لألعاب القوى بالرباط، عندما كان مراهقًا، ثم بدأ أولى مشاركاته العالمية في بطولة ألعاب القوى عام 1995 في سباق 1500متر داخل الصالات وفاز بالبطولة، ثم نال المركز الثاني في العام نفسه عن سباقات 1500متر في الميدان.



أول مشاركة للكروج في الأولمبياد كانت في أتلانتا عام 1996 لكنه لم يتمكن من حصد المرتبة الأولى رغم أنه كان قريبا من تحقيق اللقب؛ إذ تعثر بزميله نور الدين مرسيلي مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ليحتل المركز الأخير.

لم تتوقف انتصارات الكروج وعاد للفوز ببطولة العالم في عامي 1997 و1999.

أما عام 1998 فكان دخول الكروج إلى التاريخ عبر تسجيله رقمًا قياسيا في العدو في ملتقى روما ولم يتمكن أي رياضي حتى يومنا هذا من تحطيمه، بعد مرور 25 عاماً، إذ سجل في سباق 1500 متر 3:26:00.

Credit: Gettyimages

في أولمبياد سيدني عام 2000، واجه الكروج الكيني نوح نجيني في المباراة النهائية، وظل متصدرًا معظم السباق، لكن نجيني تمكن من الظفر بالمركز الأول، ليحل الكروج في اللحظات الأخيرة في المركز الثاني.

استمر الكروج في الفوز ببطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2001 و 2003.

وكان آخر عهد له في الألعاب الأولمبية في البطولة المقامة بأثينا عام 2004 حيث حصل على ذهبيتين في سباقي 5000 متر و1500 متر.

في أولمبياد أثينا 2004، وفي مباراة نهائية مثيرة، واجه الكيني برنارد لاغات، وتمكن الكروج من تولي الصدارة في وقت مبكر بسرعة ودقة مميزة، وأظهر عزمًا استثنائيًا في مباراة نهائية مثيرة، وحقق حلم حياته بالفوز بميدالية ذهبية أولمبية.

Credit: Gettyimages-

وأثبت الكروج تنوعه وقدرته على التحمل وبراعته الاستراتيجية من خلال الفوز ليس بميدالية واحدة بل ميداليتين ذهبيتين في ألعاب أثينا، فبعد أربع ليالٍ فقط من فوزه في سباق 1500 متر، واجه الكروج الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، الذي حصل على الميدالية الذهبية في سباق 10000 متر.

وفي نهائي سباق 5000 متر، كانت المنافسة شديدة جدًا بينهما في آخر 200 متر، وتفوق الكروج في آخر 60 مترًا ليحرز ميداليته الذهبية الثانية، وهذا الإنجاز التاريخي جعل الكروج أول عداء منذ بافو نورمي في عام 1924 يفوز بسباقي الـ 5000 والـ 1500 في العام نفسه.

في عام 2006 وفي 22 مايو/أيار، أعلن الكروج اعتزاله تاركًا ورائه إرثًا من الألقاب والجوائز.

