نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

(CNN)-- قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، إن نجمه المهاجم ماسون غرينوود "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر"، بعد ظهور مزاعم بارتكاب عنف منزلي ضد اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا.

وصرح متحدث باسم النادي لشبكة CNN في وقت سابق يوم الأحد، أن النادي كان على علم بـ"الصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي" بخصوص اللاعب، مُضيفًا أنه "لن يقدم أي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق".

وأضاف البيان: "مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

وقالت شرطة مانشستر الكبرى، إن "رجلاً في العشرينات من عمره اُعتقل بشبهة اغتصاب واعتداء" يوم الأحد، مضيفة أن المشتبه به "ظل رهن الاحتجاز للاستجواب"، وأن "التحقيقات جارية". وقالت قوة الشرطة إنها علمت في وقت سابق اليوم بوجود "صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تبلغ عن حوادث عنف جسدي".

وجاء في بيان أرسل إلى CNN في وقت سابق يوم الأحد، أن "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكاملة".

وقالت الشرطة أيضًا إنها لن تؤكد أي أسماء للضحايا أو الجناة المحتملين.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الصور والتسجيلات الصوتية يُزعم أنها نشرتها على الإنترنت صديقة غرينوود، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي هارييت روبسون.

في المنشورات، تتهم روبسون غرينوود بالعنف المنزلي، وتظهر صورًا لما يبدو أنها تنزف من شفتها وكدمات على جسدها. وكانت روبسون قد أزالت المنشورات يوم الأحد.

لم تتحقق CNN بشكل مستقل من صحة الصور أو التسجيلات.

لم يرد ماسون غرينوود بعد على هذه المزاعم. تحاول CNN الاتصال باللاعب للتعليق وستقوم بالتحديث عندما نتلقى ردًا.