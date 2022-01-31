بعد فوز مصر على المغرب.. محمد صلاح يحتفل بـ"التطبيل على الزجاج"

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل النجم المصري محمد صلاخ، بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أفريقيا، بشكل عفوي داخل حافلة المنتخب إثر فوز "الفراعنة" على المغرب في ربع النهائي.

ونشر اللاعب البديل لمنتخب مصر، رمضان صبحي، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" الخاصة بصفحته الرسمية على موقع إنستغرام مقطع فيديو يُظهر "تطبيل" صلاح على زجاج الحافلة.

وظهر "مو" وهو في حالة من السعادة الغامرة وتفاعل مع أغنية كانت مشغلة في حافلة المنتخب بعد نهاية المباراة قبل أن ينتبه إلى أن صبحي يقوم بتصويره ويلتفت نجوه ضاحكا.

The King 👑 ... . 😄😄😄 ... 🎶🎵 . #منتخب_مصر ... 🇪🇬🍃⚽️ . #محمد_صلاح ... 🇪🇬🍃👑 https://t.co/lNe3iSkahK

وكان قد سجل صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في المباراة قبل أن يصنع الهدف الثاني لمحمود تريزيغيه، الذي وقع على هدف الفوز لمنتخب بلاده.

وستواجه مصر في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون، في حين ستواجه السنغال بوركينا فاسو في المباراة الأخرى من المربع الذهبي.