نوف العنزي.. من "الوحدة" إلى العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت نوف العنزي لاعبة كرة القدم الإماراتية، البالغة من العمر 25 عامًا، احترافها مع نادي ليجانيس الإسباني في مدريد في سبتمبر 2022.

ونوف العنزي هي لاعبة منتخب الإمارات وأول لاعبة كرة قدم إماراتية تحترف في أوروبا حسب الاتحاد النسائي العام في الإمارات.

الشغف المشتعل لكرة القدم

بدأ حب نوف لكرة القدم منذ صغرها في البيئة العائلية، وكانت منبهرة باللاعبات العالميات مثل البرازيلية مارتا فييرا وكارلي لويد من الولايات المتحدة، وكانت تطمح للانضمام إلى صفوفهن.

وبحسب موقع نادي الوحدة الإماراتي، حصلت نوف العنزي على شهادة تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات مع مرتبة الشرف وحصلت كذلك على شهادة التدريب من الاتحاد الآسيوي وشهادة تحكيم من اتحاد الكرة الإماراتي.

اللاعبة الدولية كانت قد بدأت مشوارها مع نادي الوحدة عندما كانت في الـ16 من عمرها، مما ساهم في انضمامها للمنتخب الوطني الإماراتي، وكان لها تجربة احترافية مع فريق وادي دجلة المصري.

وصنفت العنزي كأفضل الهدافين في بطولة زايد الرمضانية عام 2018، وأفضل لاعبة بالإمارات لموسم 2016-2017 وأفضل لاعبة شابة في بطولة نادي الوحدة الدولية لكرة القدم للسيدات لموسم 2014-2015.

التحدي الجديد في إسبانيا

أعلن نادي "ليغانس" في مدريد عبر موقعه الإلكتروني في 6 سبتمبر 2022 أن نوف العنزي لاعبة الوسط التي هي واحدة من النجوم الصاعدة في كرة القدم العربية، تنضم إلى النادي وتلعب مع الفريق موسم 2022-2023.

الموازنة بين التعليم والأحلام الرياضية

نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن العنزي قولها إنها لم تتخيل تكريس حياتها لكرة القدم، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة دراستها، إذ إنها بعدما تخصصت في هندسة أمن المعلومات، فإنها تخطط لدراسة دبلومة الإدارة الرياضية في جامعة القاهرة.