منذ الفوز بالاستضافة إلى إعلان القوائم.. أحداث سبقت كأس العالم 2022

بدأت قطر تعد الساعات لانطلاق ركلة بداية كأس العالم 2022 الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ، ومع قرب انطلاقة البطولة نستعرض أبرز الأحداث التي سبقتها منذ فوز الدوحة بحق التنظيم عام 2010 وحتى إعلان قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.

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    Credit: MARWAN NAAMANI / Staff

    2 ديسمبر 2010

    قطر تفوز بحق استضافة كأس العالم 2022

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    Credit: Sean Gallup / Staff

    2011

    استحداث اللجنة العُليا للمشاريع والإرث لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة

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    Credit: KARIM JAAFAR / Stringer

    مايو 2017

    افتتاح أول استاد مونديالي بعد تجديده وهو استاد خليفة الدولي قرب أكاديمية أسباير

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    Credit: JOHN MACDOUGALL / Contributor

    أكتوبر 2021

    ألمانيا أول المتأهلين من المنتخبات المشاركة في كأس العالم

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    Credit: GIUSEPPE CACACE / Contributor

    19 يناير 2022

    الفيفا يعلن بدء المرحلة الأولى لبيع التذاكر لكأس العالم 2022

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    Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

    مارس 2022

    السعودية أول منتخب عربي يصل إلى نهائيات كأس العالم في قطر

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    Credit: Pedro Vilela / Stringer

    9 نوفمبر 2022

    البرازيل أول منتخب يعلن قائمته المونديالية