منذ الفوز بالاستضافة إلى إعلان القوائم.. أحداث سبقت كأس العالم 2022

بدأت قطر تعد الساعات لانطلاق ركلة بداية كأس العالم 2022 الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ، ومع قرب انطلاقة البطولة نستعرض أبرز الأحداث التي سبقتها منذ فوز الدوحة بحق التنظيم عام 2010 وحتى إعلان قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.