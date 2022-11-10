منذ الفوز بالاستضافة إلى إعلان القوائم.. أحداث سبقت كأس العالم 2022
بدأت قطر تعد الساعات لانطلاق ركلة بداية كأس العالم 2022 الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ، ومع قرب انطلاقة البطولة نستعرض أبرز الأحداث التي سبقتها منذ فوز الدوحة بحق التنظيم عام 2010 وحتى إعلان قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.
2 ديسمبر 2010
قطر تفوز بحق استضافة كأس العالم 2022
2011
استحداث اللجنة العُليا للمشاريع والإرث لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة
مايو 2017
افتتاح أول استاد مونديالي بعد تجديده وهو استاد خليفة الدولي قرب أكاديمية أسباير
أكتوبر 2021
ألمانيا أول المتأهلين من المنتخبات المشاركة في كأس العالم
19 يناير 2022
الفيفا يعلن بدء المرحلة الأولى لبيع التذاكر لكأس العالم 2022
مارس 2022
السعودية أول منتخب عربي يصل إلى نهائيات كأس العالم في قطر
1 نوفمبر 2022
اليابان أول منتخب يعلن قائمته المونديالية