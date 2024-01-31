دول عربية صنعت التاريخ وتُوجت بلقب كأس آسيا.. إليكم ما هي
كأس آسيا هي البطولة الرئيسية في كرة القدم التي تُنظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، وتُعتبر وسيلة لتحديد بطل آسيا في فئة منتخبات الرجال. إليكم نبذة عن أبرز المنتخبات العربية التي فازت باللقب خلال السنوات الماضية.
- 1980
الكويت
نهائي كأس آسيا 1980 الذي أقيم في 30 سبتمبر 1980، على ملعب صباح السالم في الكويت، لتحديد الفائز بكأس آسيا 1980. حيث هزمت الكويت كوريا الجنوبية 3–0 بهدف واحد من سعد الحوطي وهدفين من فيصل الدخيل، لتفوز بأول كأس آسيا لها.
- 1984
السعودية
كان الفوز ببطولة كأس آسيا عام 1984 لحظة تاريخية في سجلات كرة القدم السعودية، حيث فازت السعودية بلقبها الأول بفوزها على الصين في النهائي 2-0.
- 1988
السعودية
أقيمت النهائيات في قطر في الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر 1988. وفازت السعودية على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية في الدوحة. وتوجت السعودية بلقبها الثاني في كأس آسيا بعد فوزها على كوريا الجنوبية 4-3 بركلات الترجيح (بعد التعادل 0-0).
- 1988
السعودية
آخر نجاحات السعودية في كأس آسيا جاء في عام 1996، عندما فاز فريق الصقور الخضر باللقب في أبو ظبي بعد الفوز بركلات الترجيح على الدولة المضيفة الإمارات 4–2، بعد الوقت الاضافي.
- 2007
العراق
شاركت في استضافة الكأس أربع دول في جنوب شرق آسيا: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام فاز العراق بلقب كأس آسيا لأول مرة بعد فوزه على السعودية 1-0 في النهائي.
- 2019
قطر
فازت قطر بالبطولة بعد فوزها على اليابان 3–1 في المباراة النهائية التي قعدت في الإمارات في يناير وفبراير 2019.