دول عربية صنعت التاريخ وتُوجت بلقب كأس آسيا.. إليكم ما هي

نهائي كأس آسيا 1980 الذي أقيم في 30 سبتمبر 1980، على ملعب صباح السالم في الكويت، لتحديد الفائز بكأس آسيا 1980. حيث هزمت الكويت كوريا الجنوبية 3–0 بهدف واحد من سعد الحوطي وهدفين من فيصل الدخيل، لتفوز بأول كأس آسيا لها.