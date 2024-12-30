إليك أبرز 7 أحداث شهدها عالم كرة القدم في 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد عام 2024 أحداث بارزة في كرة القدم، منها صعود بعض المنتخبات على منصات التتويج، وانفراد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برقم قياسي جديد، إضافة لفوز دولة عربية بحق استضافة نهائيات كأس العالم. نستعرض فيما يلي أبرز 7 أحداث شهدها عالم كرة القدم هذا العام:
- 10 فبراير
قطر تفوز بلقب كأس آسيا
نجح منتخب قطر بتحقيق لقب بطولة القارة الصفراء للمنتخبات للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تغلّب على نظيره الأردني، الّذي برز بقوة في البطولة، بنتيجة 3-1.
- 11 فبراير
ساحل العاج تتوج بأمم إفريقيا
شهدت هذه النسخة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ عانى صاحب الأرض والضيافة، منتخب ساحل العاج، لعبور الأدوار الإقصائية، إلا أنه نال اللقب في نهاية المطاف، عقب فوزه على منتخب نيجيريا بهدفين لواحد.
- 3 يونيو
تعاقد ريال مدريد مع مبابي
بعد تداول وسائل الإعلام الكثير من الأنباء حول كسب فريق "الميرنغي" لخدمات المهاجم الفرنسي، وانتظار الجماهير لفترة طويلة لرؤية البالغ من العمر 25 عامًا بالقميص الأبيض، أعلن ريال مدريد في ذلك اليوم عن ضمه لمبابي بعقدٍ لمدة 5 أعوام حتى عام 2029.
- 14 يوليو
إسبانيا تفوز بأمم أوروبا
قدم منتخب الماتادور مستوى عاليًا في هذه النسخة، إذ حقق الفوز في جميع مبارياته آخرها أمام منتخب إنجلترا بهدفين لواحد، لينال رفاق لامين يامال اللقب.
- 15 يوليو
الأرجنتين تحتفظ بلقب "كوبا أمريكا"
تمكّن زملاء ليونيل ميسي من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، إذ تفوّقوا على منتخب كولومبيا بهدف مقابل لا شيء. شهدت المباراة النهائية بكاء ميسي بعد تعرضه لإصابة خطيرة، مما أجبره على الخروج من المستطيل الأخضر والجلوس على دكة البدلاء.
- 5 سبتمبر
رونالدو أفضل هدّاف في التاريخ
في ذلك التاريخ، هزّ النجم البرتغالي شباك منتخب كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية ووصل للهدف رقم 900، مما جعله أفضل لاعب تسجيلاً للأهداف في لعبة كرة القدم.
- 11 ديسمبر
السعودية تستضيف مونديال 2034
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن منح المملكة حق احتضان نهائيات المونديال، لتكون السعودية أول دولة ستستضيف البطولة بمشاركة 48 منتخبًا بمفردها. وحصل ملف ترشح السعودية لاستضافة البطولة على تقييم 419.8 من 500، وهو أعلى تقييم فني على مر تاريخ أكبر بطولات العالم.