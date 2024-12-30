إليك أبرز 7 أحداث شهدها عالم كرة القدم في 2024

بعد تداول وسائل الإعلام الكثير من الأنباء حول كسب فريق "الميرنغي" لخدمات المهاجم الفرنسي، وانتظار الجماهير لفترة طويلة لرؤية البالغ من العمر 25 عامًا بالقميص الأبيض، أعلن ريال مدريد في ذلك اليوم عن ضمه لمبابي بعقدٍ لمدة 5 أعوام حتى عام 2029.