سباحات يكسرن الحواجز ويتدربن إلى جانب الشبان في غزة

بدأت نحو 15 فتاة بدروس السباحة في نادي مختلط هو الأول من نوعه وغير مألوف في قطاع غزة، وذلك استعداد للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والدولية المقبلة. وأوضح القائمون على النادي أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و16 عاما، هن الفوج الأول الذي ينتسب لنادي مخصص للذكور على الرغم من التحفظات التي واجهوها في بداية الأمر، مؤكدين أن فريق النادي الذي باتت الفتيات تشكل ما نسبته 30 بالمئة منه حاليا، يكثف تدريباته الجماعية للمشاركة في بطولات السباحة والمخيمات التدريبة.

نشر الجمعة ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2018