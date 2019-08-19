صلاح يرد لـCNN على اتهامه بالنفاق تجاه النساء ويكشف كيف تغير

في جزء من مقابلة حصرية مع CNN، رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي أثيرت ضده واتهامه بـ"النفاق"، بسبب التغريدة التي نشرها خلال أزمة مزاعم التحرش التي طالت زميله بالمنتخب عمرو وردة، خاصة أنها جاءت بعد اختياره في قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العامل، وحديثه عن الحاجة إلى تغيير السلوكيات تجاه النساء في الشرق الأوسط. وأكد صلاح أنه ما زال مدافعا عن حقوق المرأة، مشيرا إلى مواقفه تجاه المرأة تغيرت مع نموك وتطورك.

نشر الاثنين ، 19 اغسطس / آب 2019