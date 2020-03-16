منها لا ليغا وفورمولا 1.. بطولات رياضية تأثرت بانتشار فيروس كورونا

مع استمرار العالم في محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، تم وضع إجراءات صارمة في عالم الرياضة. ففي الأيام القليلة الماضية شهدنا إلغاء أو تأجيل أغلب الفعاليات البارزة، بما فيها سباق الجائزة الكبرى الأسترالية للفورمولا 1، ورياضة الرغبي في 6 دول، ومسابقات PGA للغولف وجميع المباريات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى كان من بين تلك التي أغليت حالياً، وعلمنا الأحد أن 5 من لاعبي وموظفي نادي فالنسيا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وقال النادي إن المعنيين معزولون في منازلهم الآن وهم بصحة جيدة ويتبعون إجراءات العزل الذاتي. وفي تطور آخر نهاية الأسبوع، أصبح الأرجنتيني إزيكييل غاراي مدافع نادي فالينسيا الإسباني، أول لاعب في “لا ليغا“ يتم الإعلان عن إصابته بالفيروس.

لكن مباريات كرة القدم في البرازيل لا تزال مستمرة، رغم إقامتها دون جمهورن فيما ارتدى لاعبو نادي غريميو أقنعة طبية، أثناء دخول الملعب، احتجاجًا على استمرار إقامة المباريات. ودخل اللاعبون قبل المباراة ضد نادي ساو لويز بالأقنعة وخلال إلقاء النشيد أيضاً. هذه التظاهرة تأتي مع تذمر الفرق والنوادي في أمريكا الجنوبية من أموامر السلطات الرياضية المعنية بلعب هذه المباريات. مدير كرة القدم في نادي غريميو قال إنه "يجب أن تكون الأسبقية للحياة".

من جانبه، دعا مدرب نادي فلامينغو البرازيلي، جورجي جيسوس، إلى إيقاف مباريات كرة القدم، قائلاً إنه يجب حماية اللاعبين، مؤكداً أنهم "ليسوا بشراً خارقين".

وفي الولايات المتحدة تم تأجيل فعاليات رياضية بارزة وسط مخاوف من انتشار الفيروس. لاعب وسط نادي يوتاه جاز لكرة السلة، رودي غوبير، وهو أول لاعب في NBA تثبت إصابته بفيروس كورونا، أعلن الأحد تقديمه 500 ألف دولار لمساعدة المتضررين من الفيروس والأعمال التي أغلقت بسببه. المال سيتم توزيعه على موظفي الدوام الجزئي في Vivint Smart Home Arena وجهات الخدمات الاجتماعية في يوتاه وأوكلاهوما، إضافة إلى مسقط رأسه، فرنسا.

وتحدث غوبير، الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات صحته، معترفاً في الوقت ذاته بعدم اكتراثه قبيل إصابته بالفيروس، قائلاً: أتمنى لو أنني أخذت الأمر على محمل الجد بشكل أكبر، وآمل أن الآخرين سيقومون بالأمر ذاته، لأنه بإمكاننا فعل ذلك سوياً. انتبهوا لأنفسكم وابقوا بأمان.