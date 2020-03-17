مع تأجيل المباريات الرياضية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، انتهز مسعود أوزيل، وتيبو كورتوا وغيرهم من لاعبي كرة القدم الفرصة للتنافس عن طريق الديجيتال في شتى ألعاب الفيديو.

يقوم فيروس كورونا بتأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم، مما يجعل الرياضيين والمعجبين يكافحون لملء أوقات فراغهم

لكن اللاعبين المحترفين نقلوا المنافسة إلى الفضاء الرقمي

استضاف نجم آرسنال مسعود أوزيل زميله سعيد كولاسيناك وجوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان

ذهبت جميع التبرعات المتدفقة إلى جمعية خيرية تساعد الأطفال الفقراء الذين يحتاجون إلى رعاية طبية

كان تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد واحداً من العديد من لاعبي كرة القدم المشاركين في برنامج تعليمي فريد من نوعه

قام آيباي لانوس بتعليم كورتوا كيفية لعبة الإنترنت League of Legends

كما شارك في تعلم الدروس أشرف حكيمي وسيرجيو ريجويلون وبورجا إغليسياس

نظرًا لأن فيروس كورونا أوقف موسم لاليغا الإسباني، فقد حرص لانوس على عدم تفويت مشجعي فريق إشبيلية متعة الديربي

لعب ريجيلون لاعب إشبيلية وإغليسياس من بيتيس مباراة انتهت بالتعادل 1-1 باستخدام فريقيهما

حقق دربي إشبيلية الافتراضي ذروة 62 ألف مشاهد متزامن على خدمة بث الفيديو المباشر Twitch

يحاول فريق كرة القدم الإنجليزي ليتون أورينت تنظيم دورة FIFA من 64 فريقًا تضم فرقًا أخرى للمحترفين

سيختار كل نادي ممثلًا ويلعب بدلا من فريقه الخاص في اللعبة

مع عدم وجود نهاية للتعليق، توقع العثور على بعض لاعبي كرة القدم في جلسات ألعاب الفيديو الخاصة بك