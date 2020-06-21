هل تخشى التمارين في الصالة الرياضية بسبب كورونا؟ هذا الحل قد يساعد

مع بدء السماح في الولايات المتحدة بإعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية، لا تزال هناك أسئلة حول السلامة.

يخشى الخبراء بشكل خاص بشأن الصالات الرياضية، إذ من الصعب الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في صالات مغلقة، وقد أظهرت الأبحاث أن حصص التمرين يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً لانتشار الفيروسات بشكل عام وخاصة فيروس كورونا المتفشي حالياً في جميع أنحاء العالم.

استطاعت صالة رياضية من إيجاد حل للمعضلة وذلك بوضع كل رياضي في الصالة داخل صندوق بلاستيكي خاص به.. تابع الفيديو لمعرفة المزيد!