في أول مباراة بعد عودة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بين فريقي أورلاندو برايد وإنتر ميامي، قدم لاعبون وممثلون من مجموعة "بلاك بلايرز فور تشينج" رسالة ميدانية قوية قبل المباراة.

وبحسب الدوري، فإن الرسالة "تروج الكفاح من أجل المساواة العرقية وحقوق الإنسان، حيث تم تشكيل المجموعة لمنح اللاعبين السود في الدوري الأمريكي صوتًا، وللمساعدة في إحداث تغيير نظامي داخل وخارج الدوري على حد سواء."

استمرت المظاهرة ثماني دقائق و46 ثانية تكريما لجورج فلويد، الذي توفي في مايو الماضي بعد وضع الشرطي الأمريكي السابق ديريك تشوفين ركبته على رقبة فلويد لمدة ثماني دقائق و46 ثانية.