شاهد احتفالات مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي على الطريقة التايلاندية

أقام مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي وبمناسبة حصوله على أول لقب له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 30 عاماً من آخر ألقابه، احتفالات مساء الأحد الماضي.

انضم المئات من جماهير “الريدز” إلى استعراض الكأس في مدينة روي إت، وكانت الحافلة المكسية باللون الأحمر تحمل نسخة طبق الأصل من شعار الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة روي إت التاريخية.

قام مشجعو الفريق من تايلاند بعرض شعار من أضواء الليزر لنادي ليفربول على برج روي إت، وهو معلم جديد للمقاطعة الشمالية الشرقية.

منذ فوز ليفربول باللقب الشهر الماضي، أقيمت فعاليات احتفال باللقب في جميع أنحاء البلاد.

و في جنوب البلاد، خرج أنصار فريق الريدز في قوافل في شوارع مدينة فانغ نغا

نظم مشجعو ليفربول في مقاطعة كرابي فعالية رياضية في الجري سمي بـ “Run for the Champions” للاحتفال بنجاح ناديهم المفضل لكرة القدم.