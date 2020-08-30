كرّم سائق الفورمولا 1 لويس هاملتون الممثل الراحل تشادويك بوزمان، السبت، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي، إذ قام هاملتون بتحية "واكاندا للأبد" من فيلم الفهد الأسود.

وغرد هاملتون عبر حسابه في تويتر لاحقًا، "أريد أن أهدي هذا الفوز إلى تشادويك. ما أنجزه والإرث الذي تركه أمر لا يصدق بالنسبة لي. لقد ألهم جيلًا كاملاً من الرجال والنساء السود، وقدّم لهم بطلًا خارقًا حقيقيًا يقتادون به".

وكان بوزمان قد فارق الحياة، الجمعة، عن عمر يناهز 43 عاماً، وذلك بعد 4 سنوات من مكافحة سرطان القولون.