تحدث الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 عن ملف استضافة بلاده للحدث الرياضي العالمي، وأشار إلى عدد من القضايا التي واجهها الملف في السنوات الماضية، من ضمنها المطالبات بسحب تنظيم البطولة من قطر بسبب عدم اعترافها بالمثليين وسوء معاملة مزعوم للعاملين في الإنشاءات.

وقال الخاطر إن البطولات الكبيرة عادة ما تتعرض لانتقادات، مشيرًا إلى أن سبب تعرض ملف بلاده لبعض من ذلك قد يعود إلى كون قطر أول دولة عربية تستضيف هذه البطولة. وأكد الخاطر أن التعرض إلى هذا الانتقاد "يقوي عزيمتنا لاستضافة بطولة استثنائية تمثل كل العرب".

وتطرق الخاطر أيضًا إلى أن قطر تتطلع لقدوم الزوار من مختلف البلدان، وأن ذلك لن يكون مقتصرًا على دول الخليج فقط، وإنما المناطق المجاورة أيضًا ومن تركيا وإيران والهند وغيرها.

أما فيما يتعلق بقضية المطالبات بسحب تنظيم البطولة من قطر بسبب عدم اعترافها بالمثليين، أكد الخاطر أن "قطر دولة مضيافة، نحن دولة لدينا عاداتنا وتقاليدنا، ومثلما سوف تحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة، فنحن نعتقد أن من الواجب أيضًا على الضيوف والزوار أثناء بطولة كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة".