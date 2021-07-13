تحولت الاحتفالات إلى فخر وطني مع خروج المشجعين الإيطاليين بأعداد كبيرة لاستقبال أبطالهم في الوطن بعد فوزهم ضد إنجلترا.

واصطف الآلاف من المشجعين في الشوارع رافعين الأعلام الإيطالية، في حين سارت حافلة المنتخب مفتوحة السقف في شوارع مركز روما التاريخي.

وتم استقبال الفريق في القصر الرئاسي من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي شكر شخصيًا أفضل لاعب في البطولة، حارس المرمى دوناروما، الذي صد ركلات الجزاء الإنجليزية.

انتقل بعدها المنتخب إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث شكرهم ماريو دراغي على توحيد البلاد في الاحتفالات، قائلًا لهم إنهم جعلوا جميع الإيطاليين يشعرون بالفخر.

النصر، الذي أفسده التوتر العنصري نوعًا ما في إنجلترا، كان ما هو مطلوب بعد 18 شهرًا من الجائحة.

هذه البطولة التي بدأت في روما وسط مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا انتهت، ولا يمكن لأي شخص هناك أن يكون أكثرًا فخرًا بكونه إيطاليًا.