فازت رافعة الأثقال هيديلين دياز بأول ميدالية ذهبية أولمبية للفلبين، الاثنين، بعد فوزها بمنافسات 55 كيلوغرامًا سيدات، محققة أيضا رقما قياسيا أولمبيا بإجمالي 224 كيلوغرامًا.

وعلى حساب دياز الرسمي على إنستاغرام، نشرت مقاطع فيديو لتدريبها خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا في ديسمبر 2020، حيث استخدمت عصي المكانس والأوزان المؤقتة للتدريب استعدادًا للألعاب الأولمبية.

في تعليقها، كتبت دياز، "هل مررت بهذه اللحظة من قبل؟ ستفعل أي شيء فقط لتتمكن من التدريب ورفع مستوى [مهاراتك]، من التدريب باستخدام قناني المياه التي تحولت في النهاية إلى أكياس من قناني المياه أثناء الإغلاق"، مضيفة أنها تشكر مؤسستها على دعمها لرحلتها الأولمبية.