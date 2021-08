تتحدث هذه الفتاة عن تجربتها المرعبة التي مرت بها خلال طفولتها، والتي أبعدتها عن المياه بعد تعرضها لحادث في البحر، حيث أصبحت بعدها تخشى السباحة ودخول المياه، جاء ذلك خلال فيلم وثائقي بعنوان "Lessons from the Water: Diving with a Purpose" الذي يعرض على شبكة CNN.