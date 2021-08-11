قال ليونيل ميسي في مقابلة مع مراسلة CNN أماندا ديفيز إن باريس سان جيرمان هو "المكان المثالي" بالنسبة له للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وشدد ميسي على أن كلًا من طموحاته وطموحات ناديه الجديد تتوافق - الفوز باللقب الذي استعصى على باريس سان جيرمان حتى الآن والذي فاز به ميسي نفسه في 4 مناسبات.

ووقع النجم الأرجنتيني عقدًا لمدة عامين مع النادي الفرنسي، الثلاثاء، منهيًا فترة 19 عامًا التي قضاها في برشلونة.

ورغم اعترافه بأن رحيله عن الفريق الكتالوني كان "صعبًا حقًا"، إلا أنه "متحمس جدًا لبدء هذه الحقبة الجديدة"، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى المستقبل.