تشيلسي يدفع مبلغًا قياسيًا لضم لوكاكو.. وميسي يتدرب مع باريس سان جيرمان

ستعود العديد من الدوريات الأوروبية البارزة إلى نشاطها، الجمعة، بينما يستمر صيف الإنفاق الطائل. إذ أن بطل أبطال أوروبا، تشيلسي، أكمل ضم مهاجم نادي إنتر ميلان، البلجيكي رومالو لوكاكو، بمبلغ قياسي للنادي بلغ 135 مليون دولار. هذا يعني أن لوكاكو سيعود إلى النادي الذي لعب له آخر مرة في عام 2014.

أما في فرنسا، تدرب ليونيل ميسي لأول مرة مع ناديه الجديد، باريس سان جيرمان، بعد أن أكمل انتقالاً صادمًا من برشلونة، الثلاثاء الماضي، ليعاد لم شمله مع زميله السابق في برشلونة، نيمار. سيلعب نادي باريس سان جيرمان في نهاية هذا الاسبوع لكن من غير المتوقع أن يلعب ميسي لصالحهم حتى نهاية الشهر.

ومن الألعاب الأولمبية، حظي مقطع فيديو رائع بانتشار واسع، إذ أن واثب الحواجز، الجامايكي هانسلي بارتشمنت، عاد لشكر متطوعة دفعت رسوم أجرته عندما كان ضائعًا. أعاد لها النقود وعرض أمامها ما ساعدته في الفوز به، ميدالية أولمبية ذهبية.