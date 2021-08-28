ليون غيسينغ، شاب بعمر 16 عامًا يزود نجوم كرة القدم بأكثر الأحذية ندرة، وعندما كان بعمر 13 عامًا، كان غيسينغ يوزّع الـ"بيزنس كاردز" الخاصة به على اللاعبين خارج الملاعب.

لكن فرصة مقابلته لنجم كرة المضرب جاك سوك هي ما حفّزت أعماله، حيث يقول إن سوك راسله على حسابه الخاص على إنستاغرام، وقدم طلبًا بشراء 3 أو4 أواج من أحذية نايكي النادرة.

سلّم غيسينغ الأحذية إلى لاعب كرة المضرب، الذي كان سعيدًا جدًا بذلك ودعم الشاب عبر إنستاغرام، ليزدهر عمله.

تمكّن غيسينغ أخيرًا من دخول عالم كرة القدم عن طريق منشور أحد عملائه على سناب شات، ورأى نجم أرسنال الصاعد ريس نيلسون ذلك المنشور، ليلقى بعدها انتشارًا واسعًا بين نجوم كرة القدم.