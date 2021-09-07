خضع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لعملية جراحية لإزالة ورم من القولون الأيمن السبت الماضي، بحسب ما أعلنه على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين.

تأتي أنباء الجراحة في أعقاب نفي بيليه للتقارير التي تفيد بأنه أغمي عليه الأسبوع الماضي، عندما قال إنه يتمتع بصحة جيدة ويتلقى فحوصات روتينية.

وكشف بيان للفريق الطبي أنه خلال الاختبارات المخبرية للقلب والأوعية الدموية، تم العثور على آفة مشبوهة في القولون الأيمن تم اكتشاف أنها ورم.

بيليه، أفضل هدافي البرازيل على الإطلاق، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، قائلًا: أصدقائي، أشكركم جزيل الشكر على الرسائل اللطيفة. أشكر الرب على شعوري بحالة جيدة جدًا، وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي. لحسن الحظ، اعتدت الاحتفال بجواركم في الانتصارات العظيمة. سأواجه هذه المباراة بابتسامة على وجهي والكثير من التفاؤل والفرح لعيشd محاطًا بحب عائلتي وأصدقائي.