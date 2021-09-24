لوكاكاو يقترح حلا للعنصرية في عالم كرة القدم.. ماذا قال لـCNN؟

دعا روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية والإدارات الحكومية وهيئات كرة القدم إلى عقد اجتماع مشترك مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى حلول للتعامل مع العنصرية والتمييز في اللعبة.

وكان النجم البلجيكي يتحدث حصريًا إلى مراسلة CNN، أماندا ديفيز، قبل مسابقة تصوير فوتوغرافي ينظمها النادي باسم "No To Hate"، التي تم إطلاقها في 23 سبتمبر.

وأشار لوكاكو إلى أنه يجب إيجاد حل لقضية العنصرية في كرة القدم "لحماية اللاعبين، ولحماية المشجعين واللاعبين الشباب أيضًا الذين يريدون أن يصبحوا محترفي كرة قدم".

كما قال النجم البلجيكي إنه لا يسأم من الكفاح في هذه القضية "لأنني لا أكافح من أجل نفسي فقط. أنا أكافح من أجل ابني، من أجل أطفالي المستقبليين، ومن أجل أخي، ومن أجل جميع اللاعبين الآخرين وأطفالهم، من أجل الجميع".

وأضاف لوكاكو "يجب أن تكون كرة القدم لعبة ممتعة. لا يمكنك أن تقتل اللعبة بالتمييز. لا يجب أن يحدث هذا أبدًا".